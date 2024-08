Vendedor de 'vape' tenta fugir nadando, mas é preso durante fiscalização no Rio

O caso aconteceu no Arpoador, na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio - Foto: Divulgação

Um vendedor de cigarros eletrônicos, mais conhecidos como "vapes", e produtos contrabandeados, foi preso na tarde da última quarta-feira (28) após tentar fugir de uma fiscalização. O caso aconteceu no Arpoador, na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o suspeito, de 27 anos, foi abordado por agentes do programa Rio+ Seguro e, para escapar da fiscalização, acabou pulando no mar.

Houve perseguição dentro e fora do mar, quando o Grupamento de Bombeiros Marítimo (Gmar) foi acionado para deter o homem, que acabou preso.



Com o ambulante, os agentes encontraram três fardos de cigarros e uma maquininha de cartão. O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon).