Suspeito de matar PM que apurava denúncia contra cobranças de taxas de milícia é preso

A Polícia Civil prendeu nesta quarta feira um suspeito de matar o PM Harlei Medeiros de Paiva de 41 anos, que checava denúncias sobre cobranças de taxas realizadas por uma milícia que atua em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O crime ocorreu no dia 17 de abril deste ano.

O sargento e outros três colegas da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, foram até o Rua do Império em uma viatura descaracterizada para verificar a denúncia. Ao chegarem no local eles identificaram dois veículos que estariam envolvidos na extorsão, uma moto e um carro da marca Gol da cor prata. Ao se identificarem os policiais foram atacados pelos criminosos.

Dentro do carro haviam dois homens armados com um fuzil e uma pistola. O sargento Harlei foi atingido na cabeça, ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. Foi confirmado que um dos homens que estava dentro do veículo era Matheus Ghedim Werich, conhecido pelo vulgo Marreta, ele foi preso na operação de hoje.

A Polícia informou que o outro homem que estava no carro com Marreta é alguém conhecido pelo apelido WL, a busca por ele e outros envolvidos no crime continua.

A Polícia Civil pede que quem tenha informações sobre suspeitos entre em contato com o Disque Denúncia (21 2253-1177) ou com o WhatsApp de denúncias da DHC (21 98596-7183). O anonimato é garantido.