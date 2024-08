Novos focos internos de incêndio atingem depósito no Ceasa do Colubandê; Vídeo

Novos focos de incêndio atingem depósito no Ceasa do Colubandê, em São Gonçalo - Foto: Kiko Charret

Na manhã desta quarta-feira (29), novos focos de incêndio atingiram depósito no Ceasa do Colubandê, em São Gonçalo. Na madrugada do último domingo (25), um incêndio de grandes proporções atingiu três galpões: sendo um de cereais, o segundo de plástico e o terceiro sendo um depósito onde ficavam mantidas caixas, dentre outros materiais.



Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros continuam realizando o trabalho de rescaldo no local. Não houve registro de feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado por volta da meia-noite para combater as chamas que se alastravam na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, altura do número 1406. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as possíveis causas do incêndio.



Relatos de moradores e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas se espalhando rapidamente pela loja, produzindo muita fumaça e causando preocupação nos arredores.





Em nota, a Defesa Civil de São Gonçalo afirmou que mantém as notificações de interdição para os galpões envolvidos, que possuem risco iminente de colapso estrutural, e também, de forma parcial, também houve a interdição de uma loja ao lado das atingidas pelo fogo.



Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros continuava no local realizando o trabalho de rescaldo, principalmente nos novos focos internos de incêndio. Os agentes também se reuniram para avaliar quais seriam os próximos passos e decidiram, em um primeiro momento, realizar apenas registros fotográficos de diversos ângulos, inclusive da parte elétrica, para posteriormente, se necessário, efetuarem a perícia técnica.

Reunião entre agentes do Corpo de Bombeiros na manhã esta quarta-feira (29) | Foto: Kiko Charret

*Em atualização