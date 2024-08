"Rei do Ovo" de Niterói entra na lista de bilionários da Forbes

Um empresário de Niterói entrou na lista de bilionários brasileiros. Ricardo Castellar de Faria, conhecido como "Rei do Ovo", apareceu na 21ª posição na lista dos mais ricos do Brasil, de acordo com o ranking atualizado da revista Forbes, que elenca anualmente os principais bilionários do país. Entre os cinco novos bilionários brasileiros, o niteroiense é o que possui a maior fortuna, com um patrimônio estimado em 17,45 bilhões de reais.



Ricardo tem 49 anos e, embora tenha nascido em Niterói, vive em Santa Catarina, no Sul do Brasil, desde a infância. Ele é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital, além de presidir a Associação Catarinense de Avicultura. A Granja Faria é sua principal empresa, com 25 unidades espalhadas pelo país, responsável pela produção de aproximadamente 5,2 bilhões de ovos por ano — o que lhe rendeu o apelido de "Rei do Ovo".

Segundo a lista da Forbes, o atual brasileiro mais rico é Eduardo Saverin, co-criador do Facebook. Com um patrimônio estimado em 155,97 bilhões de reais, ele é considerado o brasileiro mais rico da história. O segundo lugar da lista é de Vicky Safra e de seus quatro filhos, herdeiros do banqueiro Joseph Safra, que acumulam fortuna de R$ 110,17 bilhões. Já o terceiro maior patrimônio do país pertence a Jorge Paulo Lemann, que é acionista da Anheuser-Busch InBev e sócio na Restaurant Brands International, controladora do Burger King. Seu patrimônio com a família é estimado em R$ 91,81 bilhões



