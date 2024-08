Turista dominicano é baleado na orla da Barra da Tijuca

Um turista da República Dominicana foi baleado, na manhã desta quarta-feira (28), na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Johan Lapaix, de 33 anos, foi socorrido por equipes do Grupamento Marítimo (Gmar) do bairro e levado para o Hospital municipal Lourenço Jorge. A Secretaria municipal de Saúde informou que o estado do homem é estável.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava na Avenida do Pepê, no trecho em frente à Avenida Olegário Maciel. Johan caminhava no calçadão quando foi rendido pelos assaltantes.

A Polícia Militar informou que o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionado após Johan chegar ao hospital e que o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTUr) acompanha o caso.



A PM também informou que reforçou o policiamento no local em que Johan foi baleado. A ocorrência ficará a cargo da 16ª DP (Barra da Tijuca).