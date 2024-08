Homem é preso em flagrante por invasão de domicílio em Niterói

Após denúncia recebida pelo Centro de Controle Operacional da Polícia Militar do Estado do Rio (CECOPOM), agentes do 12° BPM de Niterói se deslocaram ao endereço indicado para verificar uma ocorrência de violação de domicílio.

Chegando ao local, na Rua Noronha Torrezão, em Santa Rosa, os agentes foram informados pelo denunciante, que é síndico do prédio, de que o acusado teria pulado o muro, sendo detido pelos porteiros no bicicletário.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas à 77ª DP (Icaraí), onde o autor da ação foi autuado em flagrante pelo crime de violação de domicílio).