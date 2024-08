Polícia de Niterói prende dois homens por roubo

Uma operação conjunta entre a equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar e agentes da 76ª DP (Niterói) resultou na prisão de dois homens acusados de roubo em Niterói. A ação policial ocorreu na Rua Dr. Celestino, no Centro da cidade, e teve como objetivo capturar os suspeitos envolvidos em uma série de assaltos na região.

As investigações começaram após uma série de roubos registrados em 26 de agosto de 2024, na área do Ingá, onde três indivíduos, utilizando um automóvel Peugeot de cor prata, estavam assaltando moradores locais. A partir do cruzamento de informações com a equipe da Operação Segurança Presente, as autoridades identificaram o veículo suspeito estacionado na Praça da Bandeira, em frente à Escola Municipal Dr. Alberto Francisco Torres.

Próximo ao carro, os policiais localizaram um homem, de 35 anos, que confessou sua participação nos crimes e forneceu a localização de seu cúmplice, de 30. Ambos foram presos nas proximidades da Praça da Bandeira.



Veículo era utilizado nos roubos | Foto: Divulgação

Os acusados foram levados à 76ª DP (Niterói), onde foram autuados em flagrante por roubo. Uma das vítimas compareceu à delegacia e reconheceu os detidos como os autores do roubo ocorrido no dia anterior. O automóvel Peugeot utilizado nos crimes estava com a placa adulterada e foi apreendido para investigações