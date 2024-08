Vídeo da festa de aniversário de chefe do tráfico da Rocinha viraliza nas redes sociais

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra o traficante John Wallace da Silva Viana, conhecido pelo vulgo Johny Bravo, em uma festa realizada neste domingo, comemorando seu aniversário de 36 anos. Ele é o chefe do tráfico de drogas nas favelas da Rocinha e do Vidigal.

Após a repercussão do vídeo, o Disque Denúncia (21 2253-1177) fez uma postagem reforçando o pedido de qualquer informação sobre o criminoso. Ligado ao Comando Vermelho, Johny Bravo é foragido da justiça e contra ele há seis mandados de prisão em aberto por uma série de crimes, como tráfico de drogas e homicídio.

O traficante controla a comercialização de sinais de TV clandestinos, além de outras cobranças nas comunidades que ele controla, como internet e gás. De acordo com informações da polícia, Johny Bravo também cobra uma taxa de R$ 300 pelo uso de um campo de futebol público no alto do Vidigal.

Segundo investigações, o traficante foi o principal articulador e mentor da invasão ao Morro da Mineira, que ocorreu no dia 26 de agosto de 2020. Traficantes partiram da Rocinha, para a Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, nesse caminho, criminosos trocaram tiros com policiais e agentes do Segurança Presente na Lagoa e no Humaitá.

No fim da tarde do dia 26, após se reunirem no Morro Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, os bandidos tentaram invadir a Mineira. Houve um intenso tiroteio que durou até a madrugada, onde uma mulher de 25 anos morreu após ser atingida por um tiro de fuzil. A Delegacia de Homicídios da Capital indiciou Johny Bravo pelo homicídio.

O Disque Denúncia pede ajuda da população com qualquer informação sobre o traficante pelo número (21 2253-1177), o anonimato é garantido.