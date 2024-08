Homem é esfaqueado durante festa de cavalgada em Arraial do Cabo

A polícia investiga o caso para identificar o autor do crime - Foto: Reprodução/ Vídeo

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado na festa da cavalgada realizada neste domingo (25) em Arraial do Cabo, durante um show na região da Rebeche.

Rapidamente socorrido pelas equipes médicas que estavam no evento, ele foi levado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC). Após passar por uma cirurgia, o estado de saúde não foi divulgado.

O caso foi registrado na 132ª DP (Arraial do Cabo), que está investigando o crime para identificar o autor do ataque. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ato.