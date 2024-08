São Gonçalo tem mais de 24 casos de violência contra a mulher por dia

No "Agosto Lilás", mês dedicado a conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, São Gonçalo chega a um número alarmante: a cidade registrou mais de 24 casos de violência contra a mulher por dia em 2024 até agora. Ao todo, o município teve 5.135 casos de violência contra mulheres registrados entre os meses de janeiro e julho, de acordo com a Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.

Os dados dizem respeito a diferentes tipos de violência, que por vezes se misturam - um mesmo episódio pode incluir mais de um tipo de violência. A maior parte desses registros diz respeito a episódios de violência psicológica: foram 2.119 casos, segundo o levantamento. Boa parte deles (1.680 do total) também inclui relatos de agressão física contra mulheres. O número total inclui ainda centenas de registros por violência sexual, moral e patrimonial.

Apesar da quantidade preocupante de casos, o número também revela um aumento nas denúncias e na procura de serviços de combate à violência por parte de mulheres vítimas. "É explícito o quanto hoje a mulher está mais informada sobre a luta pelos seus direitos", opina a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres da cidade, Ana Cristina da Silva.

Para ela, o número de casos aponta para a importância não apenas de campanhas de conscientização como as veiculadas durante o "Agosto Lilás", mas também de ações que ajudem no acompanhamento de vítimas ao longo de todo o ano.

"Continuaremos firmes nas divulgações dos serviços para que essas mulheres saíam do anonimato, com o objetivo também de que consigamos romper esse ciclo e não tenhamos estatísticas de feminicídios crescentes. Uma das formas de fazer com que essa mulher consiga sair do ciclo de violência é promover o empoderamento dela, resgatando sua autoestima, através da qualificação profissional com a oportunidade de conquistar sua autonomia financeira", destaca a subsecretária.



Mulheres vítimas de violência podem procurar ajuda através do telefone 180. Em São Gonçalo, elas também podem procurar ajuda para denúncias no Centro Especializado de Orientação à Mulher (Ceom), que fica na Rua Camilo Fernandes Moreira, s/n, em Neves.