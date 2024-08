Novo batalhão de São Gonçalo ainda não tem local definido para implantação

Através de um anúncio feito pelo governador Cláudio Castro em julho deste ano, foi autorizada a construção de três novos batalhões da Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro: em São Gonçalo; Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu e na Zona Norte, na comunidade do Jacarezinho.

Segundo o governador, as novas e modernas unidades terão parte do efetivo composto por militares que serão formados até o primeiro semestre do ano que vem, convocados dos últimos concursos. Além disso, os BPMs têm como objetivo o aumento da capacidade de atendimento à população.

Ainda de acordo com o anúncio do governador, o novo batalhão de São Gonçalo ampliará e melhorará o policiamento da região, que conta com o 7º BPM.



"A construção desses novos batalhões atende a um pleito da sociedade e integra um grande plano de investimentos que estamos fazendo na segurança pública. O que acontece nessas regiões impacta nos índices criminais do estado e os benefícios proporcionados por essas novas unidades serão para todos. Além disso, serão batalhões modernos, com tecnologia de ponta, o que potencializa a capacidade de atendimento à população", explicou Castro na época.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o andamento da construção e também não informou a localização exata do novo batalhão no município de São Gonçalo.