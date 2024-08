Jovem morre após agressão no Rio; família suspeita de homofobia

Um jovem de 21 anos morreu após ser encontrado gravemente ferido no Elevado do Joá, Zona Sul do Rio. Otávio do Nascimento de Andrade desapareceu na madrugada da última segunda (19) e só foi encontrado pela família na terça (20), já morto em uma unidade de saúde no Rio. O corpo do jovem tinha marcas de agressão e a família acredita se tratar de um crime de homofobia.

Otávio foi visto pela última vez em um ponto de ônibus de São Conrado, na madrugada de segunda (19). Ele foi deixado por um amigo no local e ele não contatou conhecidos ou familiares depois disso. O jovem foi encontrado no dia seguinte, com ferimentos de agressão. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu.

Morador de Jacarepaguá, na Zona Oeste, o jovem era homossexual e, segundo a família, não era vítima de perseguições ou tinha desavenças conhecidas pelos familiares. Conhecidos suspeitam que as agressões tenham sido motivadas por homofobia. A 16ª DP (Barra da Tijuca) está investigando o caso.