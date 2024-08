Polícia Militar realiza mais uma operação no Complexo do Salgueiro

Na manhã desta quinta-feira (22), equipes do 7º BPM (São Gonçalo), com o apoio do 12º BPM (Niterói) e do 35º BPM (Itaboraí), deflagraram uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A ação, que ainda está em andamento, conta com a presença de quatro veículos blindados, popularmente conhecidos como "caveirões", no local.

Segundo informações preliminares, criminosos reagiram à presença policial ateando fogo em barricadas e carros, dificultando o avanço das forças de segurança em algumas áreas do complexo. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões de armas ou drogas.

Clima é de tensão | Foto: Divulgação

O clima na região permanece tenso, com moradores relatando trocas de tiros. Essa é terceira operação realizada somente esta semana. As autoridades ainda não divulgaram o objetivo específico da operação.