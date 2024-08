Dupla é presa por roubo em Niterói

Durante a revista, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 32, sem munição, no bolso do casaco de um dos homens - Foto: Divulgação

Durante a revista, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 32, sem munição, no bolso do casaco de um dos homens - Foto: Divulgação

Na madrugada desta quinta-feira (22), dois homens foram presos em flagrante durante uma operação policial em Niterói. A ação ocorreu na Avenida Quintino Bocaiuva, em São Francisco, quando os militares realizavam patrulhamento de rotina.

Os acusados, identificados, de 20 anos, ambos oriundos de Araruama, foram abordados pela equipe policial ao serem avistados em duas motocicletas na Praça da Capoeira, ao lado do Skate Park. No momento da abordagem, eles tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados pelos agentes.

Durante a revista, os policiais encontraram um revólver Taurus calibre 32, sem munição, no bolso do casaco de um dos homens. Além disso, três telefones celulares também foram apreendidos. Os suspeitos confessaram que as motocicletas, uma Honda Fan preta e outra azul, eram produtos de roubo, sendo uma roubada na Alameda São Boaventura, no Fonseca, e a outra em Copacabana.

Motocicletas apreendidas | Foto: Divulgação

Os suspeitos foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba), onde uma das vítimas compareceu e reconheceu os suspeitos como autores do roubo. Ambos foram autuados em flagrante delito pelo crime de roubo e permanecem presos à disposição da Justiça.