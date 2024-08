Chefe do tráfico no Jardim Catarina é preso em Búzios

Um dos principais suspeitos por liderar o tráfico de drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi encontrado pela Polícia Civil e preso na última quarta-feira (21). Paulo Gabriel Malafaia da Silva, conhecido como "GB do Catarina", foi localizado em um imóvel de luxo em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos. Ele é apontado como responsável por organizar arrastões em rodovias de SG.

O suspeito estaria escondido em Búzios para fugir das recentes operações em comunidades de São Gonçalo, segundo as investigações. O imóvel que usava como esconderijo era uma mansão na Marina da cidade, com diárias de 2 mil reais. Ele foi localizado pelos agentes após 8 meses de investigação, que era conduzida pela 72ª DP (Mutuá).

Os últimos registros do suspeito em São Gonçalo são de 12 de maio, quando comemorou sua festa de aniversário no Jardim Catarina. Na ocasião, os policiais flagraram mais de oitenta homens armados realizando a escolta do suspeito. "GB" tem 90 anotações criminais e não ofereceu resistência à prisão. Ele foi conduzido ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.