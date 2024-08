Trio é preso com drogas na comunidade do Risca Faca, em Maricá

Três homens foram presos com drogas, nesta quarta-feira (21), na comunidade do Risca Faca, em Itaipuaçu, Maricá.

Na ação, que foi desencadeada por policiais do 12º BPM (Niterói), houve um intenso confronto que terminou com os homens presos e com a apreensão de 567 trouxinhas de maconha, 206 cápsulas de cocaína e três rádios de comunicação.

Conforme a polícia, ao perceberem a presença dos militares na comunidade os criminosos iniciaram um intenso confronto, enquanto tentavam fugir. Três dos envolvidos foram localizados e presos.



O caso foi registrado na 82ªDP (Maricá), onde o material ficou apreendido.