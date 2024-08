Homem condenado por sequestrar filha de Silvio Santos é preso por tráfico em São Paulo

Foi preso na última quarta-feira (21), suspeito de alugar uma casa para traficar drogas, Marcos Bezerra Santos, que foi condenado e cumpriu pena pelo sequestro de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, em 2001.

De acordo com a Polícia Civil, agentes do 32ª DP (Itaquera) flagraram Marcos e um outro rapaz vendendo cocaína para uma mulher. Dentro do imóvel foi encontrado um "bar secreto”, onde estavam instaladas máquinas caça-níqueis, que foram periciadas e apreendidas.

Segundo a delegada Vanessa Bastos Guimarães, os dois foram autuados em flagrante por crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e jogo de azar.

Leia mais

Trio é preso com drogas na comunidade do Risca Faca, em Maricá

Polícia Militar realiza mais uma operação no Complexo do Salgueiro



Relembre o sequestro



Em agosto de 2001, Patrícia Abravanel foi sequestrada e passou sete dias em um cativeiro. Ela acabou sendo solta no dia 28 daquele mesmo mês, após o pagamento de resgate, e voltou para casa dirigindo o próprio carro.

A filha de Silvio Santos chegou a falar com a imprensa naquela tarde, da sacada de sua casa, dando detalhes do sequestro e do cativeiro onde ficou durante quase uma semana.

Ao todo, seis pessoas foram citadas como envolvidas no sequestro: Marcelo Batista dos Santos, Esdras Dutra Pinto, Luciana dos Santos Souza, Tatiana Pereira da Silva, Marcos Bezerra Santos e Fernando Dutra Pinto, apontado como o líder.

Marcelo e Esdras foram presos pela polícia horas após a libertação de Patrícia. Enquanto isso, o irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, e sua namorada, Luciana, fugiram com o dinheiro do resgate.

Já Marcos Bezerra ficou foragido até abril de 2003. Ele foi localizado, condenado e cumpriu a pena.