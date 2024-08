Prefeitura de Maricá abre vagas para hidroginástica

A Secretaria de Políticas Inclusivas, em parceria com as secretarias de Esporte e Lazer e Proteção e Defesa Civil, está com inscrições para aulas gratuitas de hidroginástica na sede, no Parque Eldorado. As vagas são limitadas e destinadas a moradores da cidade, a partir dos 18 anos. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras em três horários: 13h às 14h, 14h às 15h e de 15h às 16h.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial na sede da Secretaria (Avenida Antônio Vieira Sobrinho, número 333 – Parque Eldorado), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar cópia do documento de identidade, CPF, foto 3x4, comprovante de residência e atestado médico.

Serviço:



Inscrições para aulas de hidroginástica

Datas: de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 16h

Local: Secretaria de Políticas Inclusivas

Endereço: Avenida Antônio Vieira Sobrinho, número 333 – Parque Eldorado

Documentos necessários: Identidade, CPF, foto 3x4, comprovante de residência e atestado médico.