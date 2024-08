Mulher é baleada em assalto e levada ao Heat, em São Gonçalo

Uma mulher, baleada deu entrada no setor de emergência do Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, na noite desta quarta-feira (21).

Segundo as informações iniciais, passadas pelos policiais de plantão na unidade, ela teria sido alvejada durante um assalto, no bairro do Porto Novo, em São Gonçalo.

Uma equipe do corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros a vítima, que foi levada a casa de saúde.

* Em apuração

