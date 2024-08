Barricadas são retiradas de rua em Maria Paula, Niterói

Uma operação para a retirada de barricadas aconteceu nesta quarta-feira (21), em Maria Paula, Niterói. As equipes de demolição do 4º Comando de Policiamento de Área e do GAT do 12º BPM (Niterói) estiveram no local.

O início da retirada, na Rua Portugal, começou no final da manhã e se estendeu até perto do fim da tarde. A operação aconteceu sem problemas e as vias foram liberadas para o trânsito.

Foram retiradas 4 toneladas de entulho. O serviço conseguiu desobstruir 6 pontos da via.

Leia também:

▶ Homem é preso em Niterói sob acusação de tráfico de drogas

▶ Líder de grupo que dava golpes com empréstimos é preso em Niterói





Polícia usou tratores para retirar obstáculos Divulgação/Polícia Militar