Vem aí! Novo Atacadão será inaugurado nesta quinta-feira (22), em Neves

Com mais de 70 mil colaboradores, o Atacadão está presente em em todos os Estados do Brasil - Foto: Kiko Charret

Chegou a hora! Após quase três meses de obras, o Atacadão de Neves, em São Gonçalo, será inaugurado nesta quinta-feira (22), a partir das 7h.

Localizado no espaço que por muitos anos foi ocupado pelo Carrefour Hipermercado (que encerrou suas atividades em 27 de maio), o novo empreendimento faz parte da maior rede atacadista do Brasil.

Loja será inaugurada nesta quinta-feira (22), a partir das 7h. | Foto: Kiko Charret

Com mais de 70 mil colaboradores, o Atacadão está presente em em todos os Estados do Brasil e garante que a fidelidade do público se faz através do preço baixo em produtos tanto para casa como para os negócios.



