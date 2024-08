Operação da PM em São Gonçalo deixa dois mortos

A operação da Polícia Militar realizada na manhã desta terça-feira (20) no Complexo do Salgueiro e Jardim Catarina, em São Gonçalo, resultou na morte de dois suspeitos de tráfico de drogas. A ação, coordenada pelo 4° Comando de Policiamento de Área (CPA) , teve início por volta das 7h e contou com a participação de equipes de Grupamento de Ações Táticas (GAT) de vários batalhões (7º, 12º e 35º).

Foram apreendidos dois fuzis Colt M4 calibre 556. | Foto: Divulgação

Conforme os agentes, eles se depararam com suspeitos que abriram fogo contra as equipes. Após a troca de tiros, dois homens, ainda não identificados, foram encontrados baleados e morreram no local. Com eles, foram apreendidos dois fuzis Colt M4 calibre 556.

Além dos dois mortos, outros dois suspeitos foram presos durante a ação. Eles estavam em posse de mochilas contendo material entorpecente. Todo o material apreendido foi levado para a 74ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada para realizar a perícia no local. A comunidade onde a operação ocorreu é dominada pela facção Comando Vermelho. Os integrantes são frequentemente denunciados por praticarem roubos em série nas rodovias BR-101, RJ-104 e RJ-106, além de impor uma rotina de medo aos moradores locais.

A Polícia Militar segue monitorando a região para evitar represálias e garantir a segurança dos moradores.