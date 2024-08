PM realiza operação no Complexo do Salgueiro para combater roubo de veículos e disputas territoriais

Nesta terça-feira (20), policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) desencadearam uma operação na comunidade do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, com o objetivo de reprimir o roubo de veículos e desarticular a atuação de criminosos envolvidos em disputas territoriais. A ação está sendo marcada por intensa troca de tiros.

Relatos de moradores indicam que os tiros foram ouvidos desde as primeiras horas da manhã, com alguns destacando a gravidade da situação. "Mais um dia de guerra, que Deus nos proteja", desabafou um morador, evidenciando o clima de medo e insegurança. Outros relatos apontam que disparos foram ouvidos também no Jardim Catarina.

A operação conta com o apoio de pelo menos três veículos blindados, popularmente conhecidos como "caveirões", que foram vistos circulando pelas ruas da comunidade.

Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões ou apreensões, e a operação segue em andamento. A polícia ainda não divulgou balanço sobre a ação, mas a população segue em alerta.

As autoridades recomendam que os moradores evitem circular pela região até que a situação seja controlada.