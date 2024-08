Jovem é baleado pela polícia em São Gonçalo

Baleado em uma das saídas da BR-101, na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo, no início da madrugada desta segunda-feira (19), o jovem Rhuan Rodrigues Pereira, de 20 anos, está internado em estado gravíssimo. Familiares fazem campanha pedindo doação de sangue do tipo O-.

Segundo a família, o jovem passou o dia comemorando o aniversário da mãe Fernanda Rodrigues Garcia, 43 anos. "Comemoramos meu aniversário, e depois ele estava na rua conversando com os amigos. Quando deu 23h50, ele saiu de casa e, às 00h10, foi baleado. Ele errou, dirigiu e bebeu. Mas que a polícia o levasse preso e não atirasse de fuzil", disse a mãe do jovem, que está de "plantão" na frente do Pronto-Socorro Central de São Gonçalo.

Jovem está em estado gravíssimo | Foto: Kiko Charret

Conforme informações preliminares, Rhuan estava no sentido Itaboraí quando desceu da BR-101, no acesso ao Porto do Rosa. Ele teria feito uma manobra brusca, conhecida como cavalo de pau, e foi surpreendido por policiais que o mandaram parar.



"A viatura estava toda apagada, mas mesmo assim ele parou. Havia um primo com ele, além de duas meninas em motocicletas. Ele parou e, mesmo assim, os policiais deram três tiros de fuzil no carro dele. Dois tiros atingiram meu filho", relatou a mãe do jovem, que é proprietário de uma loja multimarcas e de um depósito de bebidas.

Segundo relatos, foram os próprios agentes que socorreram o jovem.

Muito abaladas, a mãe e a irmã do jovem pediram ajuda para salvá-lo.

"Meu filho agora tá lá dentro, tão grave que não pode nem ser transferido. Ele precisa de sangue e pedimos que quem puder doar, ajude a salvar meu filho. O policial veio aqui, pediu desculpa. Mas meu filho tá lá, entre a vida e a morte, e eu quero justiça", finalizou. Logo após dar entrevista, a mãe precisou de atendimento médico.

Logo após dar entrevista, a mãe precisou de atendimento médico | Foto: Kiko Charret

O carro de Rhuan foi levado para a 72ª DP (Mutuá), onde passará por perícia. O caso será investigado por agentes da Polícia Civil que já apreenderam os armamentos dos PMs.







Em nota, o Pronto Socorro de São Gonçalo respondeu: " O paciente Rhuan Rodrigues Pereira, deu entrada às 00h31 apresentando PAF em região abdominal com saída aparente em região posterior a direita. Encaminhado prontamente à sala vermelha e em seguida ao centro cirúrgico. O paciente foi intubado, grave, hemodinamicamente instável, necessitando de doses altas de aminas para preservar sinais vitais. Segue internado no CTI em vigilância intensiva por toda equipe multidisciplinar".

Lataria perfurada pelo disparo | Foto: Kiko Charret

Procurada, a PM informou: " Na madrugada desta segunda-feira (19/08), equipe do 7 BPM (São Gonçalo) abordaram um veículo na rua Heitor Rodrigues, em São Gonçalo. De acordo com o comando da unidade, a equipe policial solicitou a parada do veículo que parou no acesso a comunidade do Salgueiro, criminosos ao perceberem a abordagem, efetuaram disparos contra os policiais. Houve confronto e um homem, que estava no interior do veículo, foi ferido e socorrido ao Hospital. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região".