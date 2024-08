Policiais prende 2 irmãos foragidos em Saquarema

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 25º BPM (Cabo Frio), prenderam no final da manhã deste domingo (18), na Rua Praia de Atafona, na Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Estado do Rio, os irmãos foragidos da Justiça do Estado do Maranhão, Cleilson Dias dos Santos, de 30 anos e Clemilton Dias dos Santos, de 26 anos. Eles foram localizados após informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

De posse de informações sobre a localização dos foragidos, e quando em patrulhamento no bairro Vilatur, conseguiram localizar e prender os acusados, que não ofereceram resistência. Eles são naturais de Icatu, no Maranhão e se envolveram em uma rixa com uma pessoa, que foi vítima de um homicídio. A vítima anteriormente já tinha lesionado um dos irmãos com uma faquinha de serra, esse motivou o homicídio na data de 18 de fevereiro deste ano, em um povoado no interior de Icatu. Segundo as investigações da polícia, depois do crime, eles fugiram, vindo se esconder no Rio de Janeiro.

Contra eles constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara Única de Icatu/Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, com pedido de prisão preventiva, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Os presos foram levados para a sede da 124ª DP (Saquarema) e depois, para 118ªDP (Araruama), onde foi cumprido os mandado de prisão e, posteriormente, encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficaram acautelados à disposição da Justiça do Maranhão.



Assim, 4ºCPA/25ºBPM, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça na Região dos Lagos, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido