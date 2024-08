Rodolfo Landim volta á falar de Fair Play financeiro após Flamengo ser goleado

Após goleada que o Flamengo sofreu do Botafogo por 4 a 1 neste domingo (19), o presidente Rubro-Negro, Rodolfo Landim, voltou a falar sobre Fair Play financeiro no futebol brasileiro.

Landim em uma conversa de WhatsApp com apoiadores, afirmou que o investimento feito pelo Botafogo em contratações nesta temporada não bate com os valores arrecadados pelo clube no ano passado.

"Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro", escreveu Landim, no grupo.

Essa não é a primeira vez que o presidente do Flamengo comenta sobre Fair Play financeiro no futebol brasileiro e cita o Botafogo. Ele já havia tocado no assunto em participação em um podcast e falou sobre sua relação com o empresário John Textor.

O Botafogo é o clube que mais investiu em contratações em 2024 no futebol brasileiro. Dois jogadores que chegaram este ano, Thiago Almada e Luiz Henrique, são os reforços mais caros da história do Brasil.