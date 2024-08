Atentado a tiros em praça no Rio pode ter tido chefe do tráfico como alvo principal

Polícia investiga se 'Marreco', apontado como um dos chefes do tráfico do Morro dos Macacos, era o principal alvo do ataque - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio investiga se disputas entre traficantes do Terceiro Comando Puro e do Comando Vermelho estão por trás do atentado a tiros na praça Barão de Drummond, em Vila Isabel que ocorreu nesse domingo (18). Na ocasião sete pessoas foram baleadas e quatro morreram.

Os agentes apuram se o principal alvo dos bandidos seria um dos mortos, o traficante Pedro Henrique Barbosa, conhecido pelo vulgo Marreco ou V7. Ele é apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico de drogas do Morro dos Macacos. A comunidade é controlada pelo TCP e a polícia acredita que bandidos do Comando Vermelho sejam os responsáveis pelo atentado.

Uma investigação da 20ª DP (Vila Isabel) revelou que, no início deste ano, traficantes dos Macacos migraram para o morro São João, no Engenho de Dentro, dominado pelo CV. O motivo seria a insatisfação com o valor pago pelo traficante Scooby, chefe do tráfico no Morro dos Macacos. A informação é de que esses traficantes agora do morro São João, estão fazendo ataques sistemáticos e tentativas de invasão no Morro dos Macacos.

Segundo informações, pessoas em carros e motos passaram pela praça, onde estava sendo realizado um evento, e atiraram contra um grupo de pessoas. Além dos quatro mortos uma quinta vítima teve morte cerebral.



A Polícia acredita que os criminosos que atiraram são do Morro São João que é controlado pelo Comando Vermelho.