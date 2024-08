Arrastão na RJ-106 assusta motoristas em Itaipuaçu

No último domingo (18), motoristas que passavam pela RJ-106, no sentido Tribobó, foram surpreendidos por um arrastão nas proximidades da primeira entrada de Itaipuaçu. A ação criminosa ocorreu por volta das 20h, espalhando medo entre os ocupantes dos veículos. O crime foi registrado em vídeo, mas a Polícia Militar afirmou que não foi acionada para o local.



Leia também:

PF resgata imigrantes clandestinos em navio cargueiro

Viúva de Claudinho processa cemitério após descoberta de troca de ossada

Em uma das imagens gravadas pelas vítimas, é possível ver veículos trafegando na contramão. “Arrastão aqui agora em Itaipuaçu. O pessoal voltando tudo na contramão. Arrastão sentido Tribobó, saída de Santa Paula,” narra um homem que registrou a cena.



Apesar das evidências registradas em vídeo, a Polícia Militar informou que “até o momento, não temos registro de roubos em série no dia de ontem”. A corporação também destacou que o policiamento na via é realizado pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), com apoio dos batalhões das proximidades.



Este não foi o único episódio de violência. Na última terça-feira (13), um arrastão na RJ-104, em São Gonçalo, próximo a Tribobó, deixou uma adolescente de 17 anos ferida. Ela estava no banco do passageiro quando foi atingida por um tiro na perna. A jovem foi levada ao hospital, onde passou por cirurgia para retirada do projétil.



Diante do aumento da violência e da frequência de arrastões, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento na área. No domingo (18), agentes do 12º BPM intensificaram a presença na RJ-106, nas proximidades de Várzea das Moças, em Niterói.