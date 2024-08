Jovem é baleada em arrastão em Várzea das Moças, São Gonçalo

Jovem está internada no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

Jovem está internada no Hospital Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

Um arrastão na rodovia RJ-106 terminou com uma adolescente de 17 anos baleada na noite dessa terça-feira (13). A tentativa de assalto aconteceu na altura do bairro Várzea das Moças, em São Gonçalo. A vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde dela ainda não foi confirmado.

O 7º BPM (São Gonçalo) informou que uma equipe foi acionada quando a jovem deu entrada na unidade de saúde. Segundo testemunhas, ela foi atingida na perna por suspeitos que tentavam roubar o carro onde ela estava com a família. A 75ª DP (Rio do Ouro) está investigando o caso e a Polícia Militar reforçou o policiamento na região onde o crime aconteceu.

Leia também:

➢ Dois suspeitos morrem em troca de tiros com a polícia no Morro do Urubu

➢ Comerciante é baleado após tentativa de assalto em São Gonçalo