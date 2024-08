Viúva de Claudinho processa cemitério após descoberta de troca de ossada

A viúva de Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, Vanessa Alves, está processando o Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, após descobrir que os restos mortais do cantor foram removidos do jazigo perpétuo e transferidos para o ossário geral do cemitério. A descoberta chocante ocorreu após Vanessa assistir a um vídeo nas redes sociais de uma fã que visitou o túmulo e constatou a troca.

O jazigo perpétuo havia sido adquirido pela gravadora Universal Music e estava registrado em nome de Vanessa. A viúva alega que não foi informada sobre a mudança e que um jazigo perpétuo é um local sagrado, destinado a ser a morada eterna do ente querido. Ela busca uma indenização de R$ 1 milhão por danos materiais e morais.

Leia também:



Restos mortais de cantor Claudinho desaparecem de sepultura no Rio

Segundo Vanessa, a administração do cemitério informou que a exumação foi realizada e que, caso ela desejasse transferir os restos mortais para um novo jazigo, teria que adquirir outro. A viúva afirma que não recebeu nenhum comunicado oficial sobre a mudança, contestando a alegação do Memorial do Carmo de que foram enviados telegramas para sua residência.

O Memorial do Carmo ainda não se pronunciou.