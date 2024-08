Polícia investiga segundo torcedor do Botafogo por racismo

Após a identificação de um torcedor do Botafogo por fazer gestos racistas em uma partida, a Polícia Civil do Rio investiga um outro botafoguense que estava ao lado dele na arquibancada no momento do crime. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) apura se o homem tem envolvimento com o episódio de racismo, que aconteceu na noite de quarta (14), no confronto entre Palmeiras e Botafogo.

O torcedor identificado foi o advogado Vinicius Ramos, de 35 anos. Ele está sendo investigado pelo crime. Nesta quinta (16), ele foi exonerado da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Maricá, onde trabalhava. Em nota, o prefeito Fabiano Horta (PT) condenou o ato do advogado. “O racismo é um crime que fere o ser humano em sua dignidade, e a nossa gestão não tolera qualquer forma de preconceito”, disse o prefeito.