Torcedor do Botafogo é flagrado em ato racista durante jogo contra o Palmeiras pela Libertadores

Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas durante o jogo contra o Palmeiras, válido pela Libertadores, no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (14). Após o vídeo ganhar ampla repercussão nas redes sociais, o Botafogo emitiu uma nota oficial informando que está trabalhando para identificar o indivíduo e encaminhar o caso às autoridades competentes para que as medidas legais sejam tomadas.

O jornalista Tossiro Neto, que estava no setor destinado aos torcedores do Palmeiras, foi o responsável por registrar os atos racistas em vídeo, enquanto as duas torcidas trocavam provocações. Segundo informações do Ge, a Polícia Militar declarou que investigará as imagens.

Confira a nota oficial do Botafogo:



"O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito."

A disputa

O Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 0, garantindo uma pequena vantagem para o próximo confronto entre as equipes, que acontecerá na quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque. O clube carioca precisa apenas de um empate para assegurar a vaga nas quartas de final da Libertadores. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O time alviverde avança na competição se conseguir marcar dois ou mais gols.