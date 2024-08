Botafogo vai banir torcedor flagrado fazendo gestos racistas no Nilton Santos

O Botafogo afirmou que vai banir o torcedor que foi flagrado fazendo gestos racistas na última quarta-feira (14), no estádio Nilton Santos, na partida contra o Palmeiras, pela Libertadores. Por meio de nota oficial, o clube afirmou que a "vergonha" ocorrida na partida contra o Palmeiras "precisa ser exemplarmente punida", e que está colaborando com todas as autoridades de segurança na investigação do caso.

Segundo informações de O Globo, o alvinegro já havia identificado o torcedor e encaminhado as imagens e a identidade para a Polícia Civil. Da mesma forma, o clube não pretendia divulgar o nome, já que as autoridades ainda precisavam confirmar as informações. Com essas questões resolvidas, o clube pôde aplicar uma sanção, que será o banimento do torcedor do estádio.

Leia mais

➢Flamengo acerta contrato com cria da base até 2029

➢ Lateral do Fluminense passa por cirurgia e pode ficar fora por até um mês

A Polícia Civil afirmou que instaurou inquérito através da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). As diligências estão em andamento para apurar os fatos.



Nesta quinta-feira (15) foi descoberto que o torcedor flagrado é funcionário público e morador de Maricá. Porém, após a ocorrência, foi afastado de suas funções. A notícia foi dada inicialmente pela "Inter TV".

Confira a nota oficial do Botafogo:

"Não será apenas uma Nota Oficial protocolar de repúdio e com frases enérgicas de ações futuras contra atos racistas. O "torcedor" que não representa os milhões que constituem o Botafogo foi identificado na manhã desta quinta (15) e será banido do Estádio Nilton Santos. A vergonha que ocorreu na partida de ontem precisa ser exemplarmente punida, motivo pelo qual as autoridades policiais estão sendo informadas com todos os recursos disponíveis.

Racismo é crime - e um crime sem perdão. O Botafogo está comprometido em combater de forma ativa este mal e não medirá esforços para garantir que tais atos não tenham lugar no esporte e na sociedade como um todo. O futebol tem um papel muito importante na construção social e influencia a vida de muita gente. Que os outros Clubes e entidades esportivas sigam o mesmo caminho e que esta mensagem de conscientização surta efeito.

Juntos, faremos o Botafogo e o Futebol um exemplo de respeito e igualdade".