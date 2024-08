Polícia procura irmãos acusados de ligação com comando do tráfico em SG

A Polícia Militar de São Gonçalo busca informações que ajudem a localizar dois irmãos acusados de ligação com o comando da facção criminosa Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro e no Jardim Catarina. A dupla seria responsável por organizar arrastões ao longo da rodovia BR-101, a Niterói-Manilha, a mando da facção.

Rafael Teixeira Guimarães Peixoto, apelidado "Funil", de 36 anos, e Rodrigo Teixeira Guimarães Peixoto, o "Sheik", de 31, seriam os principais "homens de confiança" da facção na região, segundo o Disque Denúncia. Cada um dos irmãos é alvo de sete mandados de prisão por diferentes crimes.

Recentemente, a cúpula do CV teria "autorizado" que integrantes da facção pudessem roubar veículos na BR-101. A dupla estaria envolvida nos arrastões registrados na via e, por isso, são alvo de buscas da Polícia local. Na última quarta-feira (14), policiais do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope), realizaram uma operação no Salgueiro com o objetivo de reprimir o roubo de veículos e cargas na região e ação de criminosos nas vias de acesso à comunidade.



Um levantamento feito pelo Disque Denúncia indica que o Comando Vermelho tem pelo menos 27 criminosos na hierarquia de cargos do Salgueiro. A maior parte deles está foragida, de acordo com o levantamento. A Polícia pede que pessoas com informações entre em contato com o programa Disque Denúncia. O anonimato é garantido.