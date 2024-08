Feminicídio: Mulher é assassinada na frente dos filhos e criminoso é preso horas depois

Uma mulher foi morta, vítima de feminicídio, na madrugada da última quinta-feira (15), em Cavalcanti, na Zona Norte do Rio. Geane de Jesus Machado, de 42 anos, teria sido esfaqueada pelo namorado Henrique Leonardo da Silva Guimarães, de 34 anos, preso horas depois do crime. De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, a vítima foi morta em casa, na frente dos próprios filhos.

Henrique Leonardo foi encontrado por agentes do 3°BPM (Méier) ainda na noite da última quinta-feira (15), depois de ter sido espancado por moradores na Rua Silva Vale, em Cavalcanti. O suspeito foi preso e levado pelos policiais ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde continua em atendimento médico.

No momento em que for liberado pela unidade de saúde, Henrique Leonardo será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pelo caso.



Segundo a polícia, o homem tem uma anotação criminal por lesão corporal.