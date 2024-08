Foragido do Pará é preso no Rio; ação tem tiroteio na Zona Sul

Uma operação policial na Zona Sul do Rio terminou em um intenso tiroteio na manhã desta sexta-feira (16). O principal alvo da ação era Walleson Sousa da Silva, conhecido como "Troia", que é foragido da Justiça no Pará e apontado como líder de uma facção criminosa no norte do país. Ele foi capturado na comunidade Ladeira dos Tabajaras, que fica entre Botafogo e Copacabana.

Troia estava escondido na comunidade e, segundo as investigações das Polícias Civis do Rio e do Pará, idealizava ações criminosas da facção remotamente, em contato com outros suspeitos no Pará. O grupo atua na cidade de Ananindeua, no Pará, e seria responsável pela extorsão de comerciantes e empresários na região, de acordo com a apuração.

A ação desta sexta (16) foi realizada em conjunto pelas Polícias dos dois estados. Segundo moradores, a incursão dos policiais foi marcada por troca de tiros na comunidade. Pelo menos uma escola teve as aulas paralisadas por conta da operação, que não teve feridos. Troia foi levado à delegacia e permanece preso, à disposição da Justiça.