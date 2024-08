Criminosos sequestram familiar de policial em São Gonçalo

Vítima foi resgatada e levada para o Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação/Governo do Estado

Vítima foi resgatada e levada para o Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Divulgação/Governo do Estado

Um grupo de criminosos sequestrou o primo de um policial militar na noite desta quarta-feira (14), no bairro Jardim Nova República, em São Gonçalo. Apesar de a PM confirmar apenas o sequestro de um familiar, relatos de moradores indicam que o padrasto do agente também teria sido vítima dos suspeitos. O primo foi resgatado e o crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o policial estava coma família no momento do sequestro. Ele teria trocado tiros com os suspeitos, que sequestraram seu primo e o levaram para a comunidade da Dita, no Jockey. Uma equipe do 7° BPM (São Gonçalo) foi enviado à comunidade e, ainda durante a a noite, conseguiu resgatar a vítima. Não há registro de prisões pelo crime.

Leia também:

➢ Presos com fuzil e pistola no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

➢ Policial federal é morto em tentativa de assalto no Rio

Relatos de testemunhas afirmam que o padrasto teria sido levado junto do primo e também resgatado na noite desta quinta (14), mas informação ainda não foi confirmada. Entretanto, dois homens deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A 75ª DP (Rio do Ouro) registrou o caso e vai investigar o crime.