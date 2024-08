Presos com fuzil e pistola no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Dois homens, de 25 e 26 anos, foram presos, na manhã desta quinta-feira (15), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Na ação, que aconteceu no dia seguinte de uma grande operação de policiais do Bope, foram apreendidos um fuzil 7.62, uma pistola .45, carregador, munições, rádio de comunicação e drogas.

Policias do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram ações no Salgueiro e no Jardim Catarina, após denúncias sobre criminosos do local. Ao chegarem em um dos pontos indicado, na Rua Diamante, os policiais surpreenderam a dupla.

Um acusado ainda tentou fugir, mas acabou preso. O material apreendido estava dividido entre os dois homens, que foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso foi registrado.

Caso foi registrado na delegacia do Alcântara | Foto: Divulgação

A polícia pede que qualquer informação sobre criminosos na região seja encaminhada ao Disque Denúncia, através do telefone 2253-1177.