Policial federal é morto em tentativa de assalto no Rio

Um policial federal foi morto após ser baleado em uma tentativa de assalto em Todos os Santos, na Zona Norte do Rio, na noite da última quarta-feira (14). Ele estava junto da família voltando para a casa, segundo testemunhas, quando foi abordado por criminosos e acabou atingido na cabeça.

Identificado como Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos, o agente foi abordado enquanto entrava no prédio onde morava. Ele estava junto coma esposa, a filha e uma amiga no carro quando os suspeitos o abordaram, de acordo com o relato inicial. Ainda não foi confirmado se o agente reagiu à tentativa.

Leia também:

➢ Presos com fuzil e pistola no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

➢ Polícia Civil inicia operação para desarticular célula do narcotráfico

Uma equipe do 3° BPM (Méier) foi acionada e encontrou o agente ferido dentro do veículo. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda nesta quarta (14). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou a perícia e vai investigar o crime, que também é acompanhado pela Polícia Federal.