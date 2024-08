Roubo de carga no Rio deixa policial e morador baleados

Um assalto a um caminhão com eletrodomésticos terminou com um tiroteio e dois baleados no início da manhã desta quinta-feira (15), em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Os feridos foram um policial militar e um morador da região. A carga foi recuperada e os suspeitos seguem internados.

Segundo testemunhas, um grupo de suspeitos foi visto pelo policial enquanto roubavam o veículo. Ele tentou parar os suspeitos e acabou sendo alvejado na cabeça. Durante a troca de tiros, um homem, que estaria levando seu filho à escola, foi atingido no peito enquanto passava pela rua onde o crime aconteceu, ainda de acordo com testemunhas.

Após os disparos, os suspeitos chegaram a deixar o local com a carga, mas agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos conseguiram encontrar o caminhão e recuperar a carga de eletrodomésticos, em Benfica. Os criminosos fugiram, segundo a Polícia Militar.

O policial foi levado em estado grave para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, onde passou por cirurgia. Já o morador está internado no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e tem quadro estável.