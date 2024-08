Polícia Civil inicia operação para desarticular célula do narcotráfico.

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) realiza, nesta quinta-feira (15/08), uma operação para desarticular uma célula de narcotráfico vinculada à maior facção criminosa do estado. A ação, que tem o objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, conta com apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL), além da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil paulista.

As diligências são realizadas na residência de um policial civil do Rio de Janeiro, localizada no Recreio dos Bandeirantes; no bairro Itaim Bibi, área nobre da capital de São Paulo; e no presídio Bangu 3, na cela de um dos principais líderes da facção.

A investigação visa a obter mais evidências sobre a remessa de grandes quantidades de cocaína de São Paulo para comunidades no Rio de Janeiro dominadas pela facção e esclarecer os vínculos entre chefes de organizações criminosas e agentes públicos.