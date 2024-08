Comerciante é baleado após tentativa de assalto em São Gonçalo

Um comerciante foi baleado na noite dessa terça-feira (13) após tentar reagir a uma tentativa de assalto ao carro em que estava dirigindo. O caso aconteceu na Estrada da Lagoinha, no Pacheco, em São Gonçalo.

A vítima foi rapidamente socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM foi prontamente acionada assim que o homem deu entrada no hospital. A equipe confirmou o ocorrido com o paciente, que disse ter sido atacado enquanto dirigia o veículo.

Após a checagem dos fatos e a coleta do relato da vítima, os policiais registraram o caso na 75ª DP (Rio do Ouro). As investigações do ocorrido seguem em andamento.