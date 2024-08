Dois suspeitos morrem em troca de tiros com a polícia no Morro do Urubu

Na manhã desta quarta-feira (14), dois suspeitos morreram durante uma troca de tiros com a polícia no Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio.

Policiais do 3º BPM (Méier) estavam fazendo uma operação na região, com o intuito de frear a movimentação de traficantes. A equipe informou que foram atacados por um grupo de criminosos armados. Houve um confronto de tiros e, após, os dois homens ficaram feridos.

De acordo com a PM, ambos foram encaminhados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Os suspeitos não aguentaram e morreram na unidade.

Foram encontrados com ele duas pistolas, munições, carregadores, uma granada, além de uma grande quantidade de drogas e dinheiro. Suas identidades não foram reveladas.