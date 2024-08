STJD julga denúncia de assédio no futebol feminino

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) retomará nesta quarta-feira (14) o julgamento da denúncia de assédio sexual feita por representantes do Real Brasília contra a fisioterapeuta Ariane Falavinia, da Ferroviária. A auditora Aline Gonçalves Jatahy, única mulher na 6ª Comissão Disciplinar, havia solicitado vista do processo e informou que apresentará seu voto na próxima sessão.



A denúncia se refere a provocações de cunho sexual feitas por membros do Real Brasília no momento em que a fisioterapeuta entrou em campo para atender a goleira da Ferroviária. O relator do caso é o auditor Rodrigo Bayer. A sessão ocorre em um contexto de crescente debate sobre os desafios que as mulheres enfrentam no futebol, incluindo questões de assédio.