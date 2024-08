Operação da PM no Complexo do Salgueiro visa combater roubos de veículos e cargas

Agentes estão posicionados em locais estratégicos de entrada e saída do Complexo do Salgueiro, como no viaduto do Porto do Rosa - Foto: Kiko Charret

A operação realizada por policiais militares do Batalhão de Polícia de Operações Policiais Especiais (BOPE) na manhã desta quarta-feira (14), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi marcada pelo intenso tiroteio na região, logo no início da manhã.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ação tem como objetivo reprimir a movimentação dos criminosos que atuam nas práticas de roubo de veículos e de cargas, por parte dos criminosos que atuam nas principais vias de acesso a comunidade.

A operação conta com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) e Batalhão de Polícia de Choque e do Caveirão | Foto: Kiko Charret

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão durante a ação que está em andamento. Moradores das redondezas, como o Jardim Catarina, relataram nas redes sociais a violência da ação. “Atenção moradores do Salgueiro, bala está voando firme. Operação policial em andamento”, alertou um dos usuários, preocupado com a segurança da população local.

A operação do BOPE, que segue em andamento, conta com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), Batalhão de Polícia de Choque e do Caveirão (nome popular do carro blindado usado pela PM do Estado do Rio), que estão posicionados em locais estratégicos de entrada e saída do Complexo do Salgueiro, como no viaduto do Porto do Rosa.





Kiko Charret

A Polícia reforça a recomendação para que os moradores evitem circular pela região durante a operação e que permaneçam em locais seguros até que a situação seja normalizada.



*Em atualização