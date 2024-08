OSG faz por você: Moradores do Camarão, em SG, têm contas de água normalizadas após aumento repentino

A conta havia sofrido uma duplicação no valor. - Foto: Kiko Charret

A conta havia sofrido uma duplicação no valor. - Foto: Kiko Charret

Moradores do Camarão, em São Gonçalo, voltaram a ter o valor das suas contas de água normalizadas, após um aumento repentino na cobrança. Na última quarta-feira (8), os gonçalenses foram pegos de surpresa com um aumento feito pela Águas do Rio, que passou a cobrar o mesmo valor de água para esgoto, ou seja, dobrando o valor da conta.

Moradores do Camarão têm sua conta de água normalizada. | Foto: Divulgação

Na ocasião, os moradores da Travessa Luiz Maranhão, relataram que teriam que pagar pelo serviço mesmo não sendo conectados a nenhuma rede de esgoto. No comunicado enviado pela Águas do Rio, a companhia afirma que existe uma rede coletora na região, mas que cabe aos moradores localizá-la e arcar com os custos de conexão.



Leia mais:

De novo? Moradores de São Gonçalo são surpreendidos com nova cobrança de taxa de esgoto inexistente

Flamengo aceita proposta por Wesley e encaminha saída do lateral

Contudo, segundo os moradores, a única rede de esgoto na área foi construída por eles mesmos anos atrás, o que, segundo eles, não justificaria a cobrança adicional. "Eles cobram, mas não temos rede de esgoto aqui. A única galeria que existe foi meu próprio pai quem construiu. O esgoto mais próximo está na rua de trás, mas está todo destruído e esburacado. E ainda dizem na carta que nós temos que localizar a rede e fazer a conexão nas casas, mas essa rede simplesmente não existe", explicou a aposentada Maria Cristina da Matta.

O SÃO GONÇALO entrou em contato com a companhia responsável e informou a situação dos moradores. Em resposta, a Águas do Rio emitiu uma nova versão das contas, desta vez sem a cobrança indevida.

"Queremos agradecer a vocês mais uma vez por nos ajudar com essa situação", agradeceu Maria Cristina.