Dois presos em ações policiais em Niterói

Policiais do 12º BPM (Niterói), prenderam dois homens nesta terça-feira (13), em duas ações distintas.

A primeira prisão aconteceu na Alameda São Boaventura, no Fonseca, onde um homem, de 41 anos, foi capturado. O acusado era foragido da justiça, com um mandado de prisão em aberto por crimes de furto e roubo. Com diversas passagens pela polícia, incluindo seis por furto, uma por roubo e uma por estelionato, o foragido foi localizado pela P2. Após a captura, ele foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca), onde permanece preso.

Leia mais:

Guarda Municipal flagra crime ambiental no Engenho Pequeno

Flamengo aceita proposta por Wesley e encaminha saída do lateral

Mais tarde, por volta das 22h30, outra operação policial terminou com a prisão de outro homem, de 31, no Centro de Niterói, na Rua Marechal Deodoro. O acusado foi flagrado enquanto tentava roubar o celular de um transeunte. Armado com duas facas, ele foi detido por equipes do 12º BPM do PPC Cavalão, que estavam em uma operação preventiva na região. A vítima, ao ser roubada, pediu ajuda, e populares intervieram segurando e agredindo o suspeito. Após receber atendimento médico no Hospital Azevedo Lima, ele foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante.