Flamengo aceita proposta por Wesley e encaminha saída do lateral

O lateral Wesley, de 20 anos, está perto de assinar com clube italiano e deixar o rubro-negro. O Flamengo aceitou a proposta pelo jogador feita pelo Atalante, clube da Itália, e agora aguarda apenas o acordo entre o time e o jogador.

A oferta recebida foi de 16 milhões de euros (cerca de R$96 milhões) fixos mais um bônus de 4 milhões (em torno de R$ 24 milhões) caso o atleta complete as metas estabelecidas no contrato.

Leia mais:

CPI da Alerj cobra transparência da UERJ no uso do estacionamento

É hoje! Maricá define esquema operacional para a Festa da Padroeira

Com a provável saída de Wesley, o Flamengo agora terá que ir ao mercado para recompor essa posição. Atualmente no elenco, além do jovem, o clube carioca só conta com mais um lateral direito, o uruguaio Guillermo Varela, opção essa que também não vem agradando muito os torcedores.