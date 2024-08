Guarda Municipal flagra crime ambiental no Engenho Pequeno

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo conduziram dois homens à delegacia, nesta manhã de terça-feira (13), ao flagrarem a prática de crime ambiental. Os acusados se identificaram como funcionários de uma empresa e estavam realizando o descarte irregular de lixo e entulho de obras em um local público na Rua Waldir dos Santos, no Engenho Pequeno, próximo à Área de Proteção Ambiental (APA) do bairro.

O flagrante ocorreu com o apoio das Secretarias de Conservação e de Meio Ambiente e da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas. Segundo a Guarda Municipal, um funcionário da Secretaria de Conservação recebeu denúncia que informava sobre o descarte irregular do lixo no Engenho Pequeno, confirmada no local. Os dois homens detidos haviam acabado de despejar lixo e entulho em espaço público. Eles estavam em um veículo com identificação da empresa onde trabalhavam.

A partir daí, os homens foram conduzidos para a 72ª DP (Mutuá), onde foram ouvidos e liberados. Foi emitida uma multa para a empresa na qual os acusados trabalham. Agentes da Polícia Civil irão vistoriar o local onde os detritos foram despejados.