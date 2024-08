Polícia Civil prende homem que se passou por cônsul para fugir de abordagem na Linha Amarela

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam em flagrante um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo. Segundo apurado, ele se identificou falsamente como cônsul da República do Congo aos agentes, durante abordagem na Linha Amarela, nesta segunda-feira (12/08).

De acordo com os agentes, o autor portava um revólver no veículo, ao lado do motorista. Além disso, o carro o qual conduzia possuía restrição judicial de busca e apreensão. Após consulta junto ao consulado daquele país, os policiais descobriram que a identificação passada era falsa. O documento foi apreendido, junto com a arma e o veículo.

Diante disso, o homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante. A DRFC realiza diligências para investigar o uso de documento falso. Ele ainda é investigado em pelo menos seis procedimentos policiais, em que figura como autor ou envolvido em estelionato.